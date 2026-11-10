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CapaEsportesLance De Craque

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 20:17

Pela primeira vez, Gramado recebe o jogo beneficente Lance de Craque

D'Alessandro e Oscar serão os capitães do já tradicional jogo beneficente de final de ano

D'Alessandro e Oscar serão os capitães do já tradicional jogo beneficente de final de ano

GUILHERME NEGRUNI/ESPECIAL/JC
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Guilherme Negruni
Depois de Caxias do Sul, chegou a vez de Gramado receber o Lance de Craque, já tradicional jogo beneficente de encerramento do calendário esportivo do Rio Grande do Sul. Na tarde de ontem, em um evento na cobertura do recém inaugurado Laghetto Stilo Aaeroporto, foram divulgadas a data, os valores e parte da lista de convocados. O evento contou com os dois capitães, D’Alessandro e o estreante Oscar.

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