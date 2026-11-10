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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:29

Inter encara o Flamengo pelo jogo de ida da decisão da Copa do Brasil

Gurias Coloradas decidirão o campeonato no Beira-Rio

Gurias Coloradas decidirão o campeonato no Beira-Rio

MARCUS OLIVEIRA/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Em busca de um título inédito na história do clube, as Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo. O duelo acontece nesta quarta-feira (11), às 21h30min, no estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Para chegar às finais, o Colorado teve que bater o Bragantino, nos pênaltis. Para, quem sabe, buscar uma vantagem já no primeiro jogo, o técnico Fred Constantino deve levar a campo: Gabi Barbieri; Sorriso, Débora e Bianca; Paola, Pati Llanos, Lelê, Julia Bianchi e Aninha; Valéria e Sole Jaimes.

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