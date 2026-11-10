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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 20:08

Roberto Melo e Leonardo Aquino disputam a presidência do Inter para os próximos três anos

Roberto Melo e Leonardo Aquino disputam o voto do associado no pátio

Roberto Melo e Leonardo Aquino disputam o voto do associado no pátio

LEANDRO MONKS/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Na noite desta segunda-feira (9), o Conselho Deliberativo do Inter decidiu, por votação, quem irá para o pátio, disputar o voto do sócio. A cadeira mais importante do clube será ocupada por Roberto Melo ou Leonardo Aquino. Os torcedores do Clube do Povo irão às urnas no dia 12 de dezembro, um sábado, a partir das 9h até as 17h. Dos 320 votos, Melo recebeu 130, já Aquino 116. A chapa de José Amarante, que correu o risco de ser impugnada, devido à falta de pagamento de uma mensalidade, recebeu 74 votos.

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