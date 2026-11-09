Inter - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou os casos envolvendo o zagueiro Maripán e o preparador de goleiros Rogério Maia, ambos expulsos na partida contra o Coritiba. No julgamento, o atleta foi condenado por unanimidade a uma partida de suspensão, com a conversão da pena em advertência por ser réu primário, benefício também concedido a Rogério Maia. Quanto à Copa do Brasil Feminina, com os mandos de campo sorteados, As Gurias Coloradas decidirão a competição em casa. Grêmio - O tricolor foi punido com um novo transfer ban pela FIFA devido à falta de pagamento das parcelas da contratação do goleiro Thiago Volpi junto ao Toluca, do México. A sanção foi a quarta sofrida pelo clube no mês, e coloca o Imortal na liderança do ranking de punições no futebol brasileiro, ao lado de Amazonas e Santos. Seleção - O italiano Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (9) o primeiro treino da Seleção em Singapura. Ainda com grupo reduzido e jogadores poupados, o treinador mandou à campo apenas 12 atletas no Jalan Besar Stadium. Athletico-PR - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu as penas do Furacão, pelo caso de racismo de um torcedor contra jogadores do Vasco, e do atacante Kevin Viveros, pelo pisão e Cuiabano no mesmo jogo, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Furacão levou multa de R$ 10 mil e Viveros foi punido com dois jogos de suspensão. Finalíssima - No domingo (8), a Seleção Brasileira de Futsal foi superada pela Espanha por 3 a 0 e ficou com o vice-campeonato da Finalíssima. A derrota marcou o fim de uma sequência de dois anos e sete meses, ou 34 jogos de invencibilidade. A competição foi disputada na Arena Niterói, no Rio de Janeiro. NFL - O Chicago Bears venceu o Tampa Bay Buccaneers por 27 a 24, neste domingo (8), no Soldier Field, pela Semana 9 da NFL. O brasileiro Cairo Santos decidiu a partida com um field goal no último lance, garantindo 3 pontos, e com eles, a sétima vitória dos Bears na temporada. Skate - A Street League Skateboarding (SLS) anunciou a formação da equipe do Brasil que vai disputar a Nations Cup, que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A equipe brasileira será composta por: Rayssa Leal (Capitã), Giovanni Vianna, Filipe Mota e Wallace Gabriel.