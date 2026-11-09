Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesGrêmio

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 20:23

Grêmio sofre novo transfer ban e passa a liderar o ranking do futebol brasileiro

Time de Portaluppi enfrenta novo transfer ban por atraso na dívida pelo Tiago Volpi

Time de Portaluppi enfrenta novo transfer ban por atraso na dívida pelo Tiago Volpi

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
Liberado pelo Grêmio, o goleiro Tiago Volpi voltou a gerar desdobramentos para o clube, desta vez na esfera administrativa. O Tricolor foi punido com um novo transfer ban pela Fifa devido à falta de pagamento das parcelas da contratação do jogador junto ao Toluca, do México.

Notícias relacionadas