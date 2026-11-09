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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 20:26

STJD converte pena de Maripán em advertência; Gurias Coloradas decidirão final da Copa do Brasil em casa

Maripán tem pena convertida em advertência pelo STJD

Maripán tem pena convertida em advertência pelo STJD

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde desta segunda-feira (9), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou os casos envolvendo o zagueiro Maripán e o preparador de goleiros Rogério Maia, ambos expulsos na partida contra o Coritiba, no dia 3 de novembro, a última antes da pausa para a data Fifa.

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