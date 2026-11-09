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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 15:21

Rayssa Leal será capitã da equipe brasileira em torneio da SLS em São Paulo

Rayssa Leal lidera o time brasileiro na SLS em São Paulo, competição inédita por equipes

Rayssa Leal lidera o time brasileiro na SLS em São Paulo, competição inédita por equipes

César Lopes/PMPA/Divulgação/JC
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Agências
A Street League Skateboarding (SLS) anunciou a formação da equipe do Brasil que vai disputar a Nations Cup, que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Rayssa Leal, medalhista de prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024, será a capitã do time verde e amarelo.

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