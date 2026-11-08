Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesNotas Esportivas

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 22:00

Notas Esportivas

Confira as principais noticias esportivas do dia

Confira as principais noticias esportivas do dia

/diagramação/jc
Compartilhe:
JC
JC
Série A - Nesta sexta-feira (6), o Vitória foi derrotado pelo Fluminense, por 3 a 0, no Barradão.

Notícias relacionadas