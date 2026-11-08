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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 16:57

Inter supera o Bragantino nos pênaltis e garante vaga inédita na final da Copa do Brasil

Após empate no agregado, Gurias Coloradas brilham nos pênaltis

Após empate no agregado, Gurias Coloradas brilham nos pênaltis

MV OLIVERA/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Pela primeira vez em sua história, o Inter disputará a final da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Após vencer a partida de ida por 3 a 1 no Beira-Rio, na última quarta-feira (4), as Gurias Coloradas asseguraram a classificação inédita nos pênaltis diante do Bragantino, após derrota por 2 a 0 no tempo normal.

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