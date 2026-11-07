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CapaEsportesSérie B

Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 10:35

Série B pode definir acessos, título e rebaixamento em 'sábado decisivo'

Juventude garante o acesso caso vença o Cuiabá às 20h

Juventude garante o acesso caso vença o Cuiabá às 20h

Fernando Alves/Juventude/JC
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Agências
A 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pode mudar o cenário da competição já neste sábado (07). Entre as cinco partidas do dia, há chance de as duas primeiras vagas na elite serem confirmadas, do campeão ser conhecido e do último rebaixado ser definido. A rodada ainda terá dois confrontos diretos na parte de cima da tabela.

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