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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:44

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio entra em campo com vantagem no confronto em Belo Horizonte

Grêmio entra em campo com vantagem no confronto em Belo Horizonte

CRISTIANO OLIVESKI/GRÊMIO FBPA/JC
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Após o duelo em Porto Alegre, chegou a hora de definir um dos finalistas, em Belo Horizonte. Neste sábado (7), às 18h, na Arena MRV. Para avançar, o Tricolor poderá perder por até um gol de diferença. Caso perca por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

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