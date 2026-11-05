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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:50

Calderano vai enfrentar belga número 40 do mundo nas oitavas em Frankfurt

Hugo Calderano of Brazil serves to Jang Woojin of South Korea during their 2026 Men?s table tennis tournament semi-final match at the Arena Sud de France in Montpellier, Southern France on November 1, 2026. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

Hugo Calderano of Brazil serves to Jang Woojin of South Korea during their 2026 Men?s table tennis tournament semi-final match at the Arena Sud de France in Montpellier, Southern France on November 1, 2026. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

BOUYS/AFP/JC
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Agências
Hugo Calderano vai enfrentar o belga Wim Verdonschot, atual 40 do ranking mundial, nas oitavas de final da WTT Champions Frankfurt. O duelo está marcado para nesta sexta-feira (6), às 11h55min.
O brasileiro avançou no torneio após estreia com vitória sobre o chinês Liang Jingkun, número 30 do mundo. O triunfo foi por 3 a 2, com parciais de 7/11, 13/11, 15/13, 9/11 e 11/9.

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