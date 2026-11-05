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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 20:41

STJD absolve Alan Patrick, e meia fica à disposição do Inter para o duelo contra o Vasco

Inter ganha reforço após absolvição, por unanimidade de Alan Patrick no STJD

Inter ganha reforço após absolvição, por unanimidade de Alan Patrick no STJD

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde desta quinta-feira (5), ocorreu o julgamento do meia Alan Patrick e do presidente Alessandro Barcellos. O atleta era acusado de ofender a honra do árbitro em entrevista concedida à beira do gramado após a derrota para o Fluminense, no Maracanã. A 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu absolver o camisa 10, por unanimidade.

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