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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 20:34

Grêmio defende vantagem de dois gols contra o Atlético-MG para voltar à final da Copa do Brasil após cinco anos

Carlos Vinícius retorna ao time após cumprir suspensão no Brasileirão

Carlos Vinícius retorna ao time após cumprir suspensão no Brasileirão

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Após cinco anos, o Grêmio está a um passo de retornar a uma final de Copa do Brasil. Para confirmar a classificação, a equipe gaúcha leva para o confronto de volta uma vantagem de dois gols construída no jogo de ida. Além da vantagem no placar, a comissão técnica contará com atletas descansados, já que no duelo contra o Flamengo, na quarta-feira (4), o técnico Renato Portaluppi preservou titulares, enquanto os destaques Weverton e Carlos Vinícius cumpriram suspensão. A partida decisiva ocorre neste sábado (7), às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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