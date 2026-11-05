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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 22:30

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Série A - Nesta sexta-feira (6), às 20h, o Vitória recebe o Fluminense, no Barradão. O duelo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

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