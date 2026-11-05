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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 11:34

Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção portuguesa

Desde 2003, marcou 146 gols em 234 partidas, recordes de gols e de jogos por seleções masculinas

Desde 2003, marcou 146 gols em 234 partidas, recordes de gols e de jogos por seleções masculinas

PAUL ELLIS / AFP/JC
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Agências
Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) que vai se aposentar da seleção portuguesa após os jogos de novembro. Aos 41 anos, o atacante encerra uma trajetória de mais de duas décadas pela equipe, da qual é o maior artilheiro.
Em vídeo publicado no Instagram, o jogador disse que chegou a hora de devolver a camisa 7. Ele agradeceu às pessoas que fizeram parte de sua trajetória e afirmou que, mesmo nas derrotas, nunca deixou de sentir orgulho de representar Portugal.
O anúncio foi feito na véspera da divulgação prevista da lista final de convocados para as partidas contra Dinamarca e País de Gales, nos dias 14 e 17 de novembro, pela Liga das Nações. Cristiano Ronaldo estava na pré-lista do técnico Jorge Jesus. Portugal já garantiu vaga nas quartas de final.

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