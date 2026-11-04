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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 22:30

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Série B - Nesta quinta-feira (5), às 19h30min, o Botafogo-SP recebe o Londrina, no estádio Santa Cruz. O duelo é válido pela 37ª rodada da competição.

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