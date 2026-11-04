Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 19:31

Inter corre o risco de perder Alan Patrick por até seis jogos

Meia foi denunciado por criticar a arbitragem na derrota para o Fluminense

Meia foi denunciado por criticar a arbitragem na derrota para o Fluminense

RICARDO DUARTE/INTER/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
O Inter superou as dificuldades técnicas de articulação e venceu o Coritiba por 1 a 0 no Beira-Rio, nesta terça-feira. As estatísticas demonstraram amplo domínio do time gaúcho, que registrou o dobro de passes, quase o dobro de posse de bola, 13 escanteios a mais que o adversário e o triplo de finalizações no alvo (6 a 1). No entanto, o nervosismo e a falta de um jogador no meio-campo prejudicaram o Colorado. 

Notícias relacionadas