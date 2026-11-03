Polícia espanhola investiga morte de jogador de futebol após choque em campo

A polícia espanhola abriu uma investigação sobre um possível homicídio culposo (sem intenção de matar) após a morte de Jesús de Miguel, 30 anos, atacante do Tenerife, decorrente de um choque em campo com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, durante uma partida da segunda divisão espanhola.

Na segunda-feira (2), durante os acréscimos, De Miguel disputava a bola perto do meio-campo quando foi atingido no peito pelo jogador adversário, que avançava em sua direção na disputa do lance. Owono recebeu um cartão vermelho direto pela entrada.

A Polícia Nacional da Espanha informou, nesta terça-feira (3), que uma investigação foi aberta e que o Ministério Público também participará do caso. De Miguel foi levado a um hospital, e a partida, que estava empatada em 2 a 2, foi encerrada após o incidente.

O clube, sediado nas Ilhas Canárias, na Espanha, declarou estar "com o coração partido". O forte choque ocorreu quando Owono saiu de sua área e foi até o meio-campo para disputar uma bola longa que De Miguel tentava alcançar.

Inicialmente, De Miguel ficou de joelhos, segurando o tronco por alguns segundos, antes de cair de costas, com os braços estendidos ao longo do corpo. Owono, que já deixava o gramado após receber o cartão vermelho, voltou atrás e juntou-se aos outros jogadores que corriam para verificar a situação de De Miguel.

Natural de Madri, De Miguel estreou profissionalmente em 2015 pelo Leganés B e, desde então, passou por diversos clubes das divisões inferiores da Espanha. Ele chegou ao Tenerife no ano passado.

"Não há palavras de conforto", dizia o comunicado do clube. "Não existe absolutamente nada que possa amenizar este profundo sentimento de dor. Estamos ao lado de sua família devastada, de seus entes queridos e de toda a comunidade do Tenerife."

O Andorra - clube que pertence ao ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué - também expressou suas condolências, assim como outros clubes, a Federação Espanhola de Futebol e a La Liga. "Expressamos nossas mais profundas condolências à família de Jesús de Miguel, a todos os seus colegas e amigos, e ao CD Tenerife. Que ele descanse em paz", declarou o Andorra em um comunicado.

Os jogadores do Real Madrid fizeram um minuto de silêncio em homenagem a De Miguel durante o treino, enquanto o Espanyol, também da primeira divisão, adiou a apresentação de seu novo treinador. O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, escreveu nas redes sociais: "Muita tristeza. Não há palavras".

Os clubes ingleses Manchester United e Liverpool também manifestaram suas condolências por meio das redes sociais. A Real Federação Espanhola de Futebol adiou duas partidas da Copa del Rey e um jogo da Copa de la Reina que seriam realizados nesta terça-feira.

Lesões com risco de morte decorrentes de colisões no futebol são extremamente raras. No ano passado, na Espanha, um goleiro de 19 anos faleceu em decorrência de ferimentos na cabeça sofridos durante uma colisão em uma partida da quinta divisão. O goleiro do Colindres, Raúl Ramírez, sofreu duas paradas cardiorrespiratórias - uma ainda no gramado e a outra na ambulância, durante o trajeto para o hospital. Dois dias depois, foi constatada sua morte cerebral.

Em 2001, o goleiro ucraniano Serhiy Perkhun, que defendia o CSKA Moscou, faleceu após sofrer um traumatismo craniano em uma colisão durante uma partida.