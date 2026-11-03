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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 22:30

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Inter - A direção anunciou um patrocínio com o clube de benefícios Torcedor Premiado. A nova parceira teve a marca exposta no número da camisa e estreou no uniforme colorado nesta terça-feira (3), no duelo com o Coritiba, no Beira-Rio. O contrato tem validade até o fim de 2028, com prorrogação automática de mais dois a depender do sucesso da parceria.

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