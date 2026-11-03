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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 19:39

Gurias Coloradas enfrentam o Bragantino, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Gurias Coloradas enfrentam Bragantino no Beira-Rio pela vaga na final

Gurias Coloradas enfrentam Bragantino no Beira-Rio pela vaga na final

INTER/DIVULGAÇÃO/JC
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Guilherme Negruni
Pela primeira vez na história, o Inter chega à semifinal da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Após empatar com o Atlético-MG e conquistar a vaga inédita nos pênaltis, as Gurias Coloradas enfrentam o Bragantino na disputa por uma vaga na decisão. O confronto de ida ocorre na noite desta quarta-feira (4), às 19h30min, no Beira-Rio, enquanto a partida de volta será disputada em Bragança Paulista.

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