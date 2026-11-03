Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 14:01

Inter x Coritiba: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter enfrenta o Coxa no Beira-Rio buscando sair do Z-4

Inter enfrenta o Coxa no Beira-Rio buscando sair do Z-4

RICARDO DUARTE/INTER/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
O Colorado enfrenta o Coxa Branca, nesta terça-feira (3), às 21h30min, no Beira-Rio. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube do Povo vem de uma derrota, no apagar das luzes, contra o Fluminense. O confronto recebeu um caráter de decisão na corrida contra o rebaixamento.

Notícias relacionadas