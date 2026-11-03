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CapaEsportesCampeonato Brasiliero

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 13:37

Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio enfrenta Flamengo embalado por três vitórias seguidas

Grêmio enfrenta Flamengo embalado por três vitórias seguidas

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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O Tricolor enfrenta o Rubro-Negro, nesta quarta-feira (4), às 19h, no Maracanã. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal chega embalado pelas três vitórias em sequência. O confronto acontece entre os duelos da Copa do Brasil.

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