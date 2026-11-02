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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 18:14

Inter enfrenta o Coritiba para tentar respirar no Campeonato Brasileiro

Dupla argentina, Mercado e Villagra, devem retornar ao time titular diante do Coxa

Dupla argentina, Mercado e Villagra, devem retornar ao time titular diante do Coxa

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Em uma situação crítica no Campeonato Brasileiro, o Inter busca uma reação após a dura derrota nos minutos finais para o Fluminense, e recebe o Coritiba, nesta terça-feira, às 21h30min, em jogo válido pela 34ª rodada da competição. O Colorado pode ter alguns desfalques importantes para o jogo. Alan Patrick e Thiago Maia não devem estar à disposição para o confronto que pode valer a vida do clube na elite do futebol brasileiro.

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