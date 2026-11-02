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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 17:28

Após três vitórias, Grêmio encara Flamengo em busca de recuperação no Brasileirão

Carlo Vinícius que marcou o primeiro gol diante do Galo é desfalque diante do Flamengo

Carlo Vinícius que marcou o primeiro gol diante do Galo é desfalque diante do Flamengo

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Vindo de três vitórias consecutivas - duas delas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil- o Grêmio se prepara para a difícil tarefa de jogar contra o Flamengo, vivo somente no Brasileirão, no Maracanã. O clube gaúcho entra em campo nesta quarta-feira (4) diante do líder do campeonato com desfalques importantes, como o goleiro Weverton e o centroavante Carlos Vinícius. O jogo pelo Brasileirão ocorre na esteira da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no domingo, pela semifinal da Copa do Brasil

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