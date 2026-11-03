Série B - Resultados da 36ª rodada: Criciúma 2x0 Ponte Preta, Botafogo-SP 1x1 Sport, Vila Nova 2x2 Juventude, Náutico 1x0 Avaí, Londrina 1x3 América-MG, Novorizontino 2x1 Operário-PR, Cuiabá 1x2 São Bernardo, Fortaleza 0x0 Atlético-GO. Até o fechamento desta edição não havia encerrado Athletic-MG x Ceará e Goiás x CRB.



Fórmula 1 - Após 73 anos, a Itália tem um novo campeão mundial de Fórmula 1. Além disso, Kimi Antonelli sagrou-se o campeão mais jovem da história da modalidade, aos 20 anos e 68 dias. O piloto da Mercedes terminou em terceiro lugar, neste domingo, no GP do México. Ele superou o alemão Sebastian Vettel, que tinha 23 anos e 134 dias quando conquistou o seu primeiro título em 2010. Antonelli largou em quarto e precisava apenas de um décimo lugar para acabar com as chances de Lewis Hamilton, da Ferrari, e George Russell, seu companheiro de Mercedes, caso nenhum dos dois fosse o vencedor da prova.



Libertadores Feminina - A equipe do Cruzeiro reagiu após sair perdendo por três gols, e venceu o Corinthians nos pênaltis para conquistar de forma inédita a competição. O Corinthians tinha tudo para conquistar o título pelo quarto ano consecutivo, em Quito, no Equador, e somar o sétimo troféu de sua história. Mas a equipe mineira buscou uma reação improvável, empatou por 4 a 4 no tempo regulamentar e venceu nos pênaltis por 5 a 4. Vic Albuquerque e Gabi Zanotti, ambas com dois gols, marcaram pela equipe alvinegra. Vitória Calhau, Byanca Brasil, Ketlin e Letícia Ferreira anotaram os gols do time celeste.



Gauchão Feminino - Pela semifinal da competição, o Brasil de Farroupilha recebeu o Grêmio, no Estádio das Castanheiras, e acabou derrotado em 2 a 0 pelas Mosqueteiras. Os dois gols foram marcados por Leidiane. O jogo da volta acontece no dia 22, no Passo D´Areia.



Divisão de Acesso - O Passo Fundo recebeu o Brasil de Pelotas, no Vermelhão da Serra, pelo jogo de volta da final da competição. No tempo regulamentar, empate em 0 a 0. No primeiro confronto, no Bento Freitas, os times empataram em 1 a 1. Com o cenário todo empatado, as equipes foram às penalidades e o Passo Fundo saiu com o título, em uma vitória por 3 a 2 nos pênaltis.



Vitória - O comandante Jair Ventura foi dispensado nesta segunda-feira após chegar ao quarto jogo sem triunfo e ficar em situação perigosa na luta contra o rebaixamento. A gota d'água para o treinador foi a derrota no confronto direto com o Coritiba, sábado, no Couto Pereira, por 2 a 0. Com 39 pontos, o time aparece na 14ª colocação, três a mais que o Corinthians, que abre a faixa de queda.