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CapaEsportesEsporte

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:23

Cruzeiro reage após levar três gols, vence Corinthians nos pênaltis e conquista Libertadores Feminina

Vitória Calhau, Byanca Brasil, Ketlin e Letícia Ferreira levaram o Cruzeiro ao pênaltis antes de se sagrarem campeãs da Libertadores

Vitória Calhau, Byanca Brasil, Ketlin e Letícia Ferreira levaram o Cruzeiro ao pênaltis antes de se sagrarem campeãs da Libertadores

Rodrigo Buendia/AFP/JC
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Agências
Parecia que seria fácil, o Corinthians abriu 3 a 0 sobre o Cruzeiro na final da Libertadores Feminina neste sábado (31), em Quito, no Equador, e tinha tudo para conquistar o título pelo quarto ano consecutivo e somar o sétimo troféu de sua história. Mas a equipe mineira buscou uma reação improvável, empatou por 4 a 4 no tempo regulamentar e venceu nos pênaltis por 5 a 4.
Vic Albuquerque e Gabi Zanotti, ambas com dois gols cada uma, marcaram pela equipe alvinegra. Vitória Calhau, Byanca Brasil, Ketlin e Letícia Ferreira, já nos acréscimos, anotaram os gols do time celeste.

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