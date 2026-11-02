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CapaEsportesSurfe

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:52

Medina e Dora se encaram na semi nas Filipinas e Brasil fará 10ª final do ano na WSL

Medina busca subir no ranking e Dora pode ampliar liderança

Medina busca subir no ranking e Dora pode ampliar liderança

Ed Sloane/Pool/ AFP/JC
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Agências
A briga brasileira pelo título da temporada do Circuito Mundial de Surfe (WSL) ganha novo capítulo na etapa das Filipinas, disputada em Siargao. O líder Yago Dora encara Gabriel Medina, em uma das semifinais e já coloca o País em nova final de etapa - será a 10ª em 11 edições até então, o duelo está previsto para esta terça-feira.

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