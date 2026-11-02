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CapaEsportesTênis

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 16:24

Zverev aparece oficialmente no topo do ranking da ATP; João Fonseca cai uma posição e é o 41º

O alemão assumiu a liderança no ranking ATP por 100 pontos sobre o italiano Sinner

O alemão assumiu a liderança no ranking ATP por 100 pontos sobre o italiano Sinner

GLYN KIRK / AFP / JC
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Agências
Alexander Zverev apareceu oficialmente pela primeira vez no topo do ranking da ATP. O alemão alcançou o feito ao alcançar as quartas de final do ATP 500 de Viena - caiu na semifinal diante de Alex de Minaur - e superou o italiano Jannik Sinner em 100 pontos. O melhor colocado brasileiro na lista, João Fonseca, caiu para a 41ª posição.

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