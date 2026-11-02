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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:21

Vitória anuncia a demissão de Jair Ventura e Brasileirão chega a 21 trocas de comando

Vitória demite Jair Ventura após sequência de quatro jogos sem vencer

Vitória demite Jair Ventura após sequência de quatro jogos sem vencer

Jorge Rodrigues/Atlético-GO/JC
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Agências
Jair Ventura é mais um treinador demitido no Brasileirão, que agora chega a impressionantes 21 trocas em 33 rodadas disputadas. O comandante do Vitória foi dispensado nesta segunda-feira após somar o quarto jogo sem triunfo e ficar em situação perigosa na luta contra o rebaixamento.

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