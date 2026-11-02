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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 14:31

Kimi Antonelli é o campeão mais novo da Fórmula 1 e garante 4º título para a Itália

Com 20 anos e 68 dias Kimi Antonelli se consagrou o campeão mais jovem da históra da Fórmula 1

Com 20 anos e 68 dias Kimi Antonelli se consagrou o campeão mais jovem da históra da Fórmula 1

Carl de Souza/AFP/JC
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Agências
Após 73 anos, a Itália tem um novo campeão mundial de Fórmula 1. Trata-se de Kimi Antonelli, de 20 anos e 68 dias, piloto da Mercedes, que terminou em terceiro lugar, neste domingo, no GP do México, no Circuito Hermanos Rodriguez, 19ª etapa da temporada. Ele superou o alemão Sebastian Vettel, que tinha 23 anos e 134 dias quando conquistou o seu primeiro título em 2010, e se tornou o campeão mais jovem da competição.

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