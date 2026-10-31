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Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 18:04

Semifinais da Copa do Brasil reúnem times em situações opostas no Brasileiro

Entre os semifinalistas da Copa do Brasil, o Grêmio é quem enfrenta a situação mais delicada no Brasileiro

Entre os semifinalistas da Copa do Brasil, o Grêmio é quem enfrenta a situação mais delicada no Brasileiro

Lucas Uebel/Divulgação/JC
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Agências
Palmeiras, Atlético-MG, Vasco e Grêmio entram em campo neste domingo (1º) no primeiro de dois confrontos que definirão os finalistas da Copa do Brasil. As semifinais --Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG-- colocam frente a frente equipes em situações opostas no Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras, depois de abrir oito pontos de vantagem do segundo colocado e liderar por 19 rodadas seguidas, é o vice-líder da competição nacional, com 70 pontos, três atrás do Flamengo, de quem segue na cola. O calendário tem um confronto direto entre os dois previsto para o dia 21 de novembro.

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