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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 16:07

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Renato Portaluppi não deve ter Pavón e Diego Caito à disposição, Kannemann pode voltar ao time

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Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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O Tricolor enfrenta o Galo, neste domingo (1º), às 18h30min, na Arena. O duelo é válido pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O Imortal chega embalado pelas duas vitórias seguidas. Nas arquibancadas, a promessa é de casa cheia.

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