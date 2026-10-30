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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 23:31

Com dois gols de bola parada, Grêmio vence o Atlhetico-PR, no Campeonato Brasileiro

Gols de bola parada garantem vitória do Grêmio em casa

Gols de bola parada garantem vitória do Grêmio em casa

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O Tricolor voltou a vencer diante do seu torcedor. Após uma sequência de quatro partidas sem ganhar em casa, o Grêmio conseguiu. Os três pontos somados, aliados ao saldo de gols construído, elevaram o time de Renato para o 15º lugar, na tabela de classificação. Quanto ao time de Odair Hellmann que havia tomado gols oriundos de bola parada nos últimos três jogos, hoje, levou dois.

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