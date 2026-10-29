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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:38

MP recomenda suspensão da torcida Camisa 12 por tentativa de intimidar jogadores do Corinthians

Ações da torcida geram resposta do MP e podem afetar próximos jogos

Ações da torcida geram resposta do MP e podem afetar próximos jogos

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
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Agências
O MPSP (Ministério Público de São Paulo) recomendou à FPF (Federação Paulista de Futebol) a suspensão administrativa da organizada Torcida Jovem Camisa 12 até o fim de 2026. Segundo os promotores Roberto Bacal e Daniela Hashimoto, a recomendação vem em decorrência do episódio ocorrido em 16 de setembro, "marcado por atos violentos de intimidação direcionados à equipe do Sport Club Corinthians Paulista".

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