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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:25

Guga é o sul-americano que mais tempo ficou como número um no tênis

Gustavo Kuerten liderou o ranking mundial do tênis por 43 semanas

Gustavo Kuerten liderou o ranking mundial do tênis por 43 semanas

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
Gustavo Kuerten é, até hoje, o tenista sul-americano que mais tempo permaneceu como número um do ranking mundial.
Guga ficou 43 semanas no topo da classificação, sendo 30 consecutivas. Tricampeão em Roland Garros, o catarinense somou outros 17 títulos, sendo um ATP Finals (que reúne os oito melhores do ano) e cinco Masters 1000, e acumulou nove vices.

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