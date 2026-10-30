Série B - Pela 36ª rodada, nesta sexta-feira (30), às 19h30min, jogam Criciúma x Ponte Preta. No sábado (31), às 16h, tem Botafogo-SP x Sport. Às 17h30min, Juventude x Vila Nova-GO. Às 19h30min, Náutico x Avaí. No domingo (1º), às 16, Londrina x América-MG. Às 18h30min, Novorizontino x Operário-PR e Cuiabá x São Bernardo. Já na segunda (2), às 16h, Fortaleza x Atlético-GO. às 18h, Athletic-MG x Ceará. Às 20h30min, Goiás x CRB.
Convocação Seleção - O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quinta-feira (29), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores para os dois últimos amistosos da data Fifa deste ano. Os goleiros são: Bento, Lucas Perri e Pedro Morisco. Defensores: Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Vitor Reis e Wesley. Meias: André Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Danilo, Gabriel Bontempo, João Gomes e Marlon Gomes. Atacantes: Alisson Santana, Allan, Endrick, Estêvão, Raphinha, Rayan e Vini Jr. Os amistosos serão contra o Japão, dia 14, às 7h15min, e depois jogará contra Singapura, dia 17, às 7h.
Gauchão Feminino - Neste domingo (1º), pelo primeiro jogo das semifinais, o Brasil de Farroupilha recebe o Grêmio, no Estádio das Castanheiras, às 16h. A volta acontece no dia 22, no Passo D´Areia.
Libertadores Feminina - O Cruzeiro e o Corinthians se enfrentam neste sábado (31), às 17h, no estádio Banco de Guayaquil, no Equador. As Cabulosas venceram o Olimpia-PAR por 1 a 0. As Brabas eliminaram o Santa Fe-COL por 2 a 1.
Divisão de Acesso - No domingo (1º), às 16h, o Passo Fundo recebe o Brasil de Pelotas, no Vermelhão da Serra, pelo jogo de volta da final da competição. No primeiro confronto, no Bento Freitas, os times empataram em 1 a 1.
Copa do Mundo sub-17 - A seleção feminina enfrenta a China, neste domingo (1), às 15h, pelas quartas de final. Nas oitavas, as brasileiras empataram com a Polônia em 3 a 3, e conquistaram a vaga nos pênaltis. As chinesas empataram sem gols e também avançaram nas disputas de penalidades.
Obituário - A saltadora em distância Julieta Gallego, de 24 anos, foi uma das vítimas fatais do acidente ferroviário em Urda, na província de Toledo, na Espanha. A espanhola fazia parte do clube AD Sprint, de Madri.