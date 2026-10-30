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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 20:17

Barcellos critica a arbitragem após derrota do Inter; risco de rebaixamento sobe para 48%

Eduardo Baptista inicia preparação para o duelo com o Coritiba

Eduardo Baptista inicia preparação para o duelo com o Coritiba

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O assunto que pautou o pós-jogo do Inter contra o Fluminense foi a atuação da arbitragem. Após o apito final no Maracanã, o presidente Alessandro Barcellos concedeu entrevista coletiva no Rio de Janeiro. Em seu pronunciamento inicial, o dirigente relatou o sentimento do vestiário em relação à derrota e criticou a postura dos juízes. "A sensação é de que fomos assaltados aqui dentro", declarou. Barcellos fez cobranças públicas sobre o comportamento dos árbitros: "Sequer respondem, e quando respondem é entre quatro paredes. Não explicam para o torcedor de forma transparente. E não são punidos", protestou o mandatário.

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