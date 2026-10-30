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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 10:13

Kannemann vira dúvida para o duelo contra o Atlético-MG

Kannemann é incerteza no Grêmio para duelo com Atlético-MG neste domingo

Kannemann é incerteza no Grêmio para duelo com Atlético-MG neste domingo

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Após o duelo desta quinta-feira (29) pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor começa sua preparação para o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na Arena, às 18h30min, do domingo (1º). O time de Renato Portaluppi tem programado dois treinos entre os jogos. A primeira sessão está marcada para às 15h30min, desta sexta-feira (30), seguida por outra oportunidade, sábado (31), às 10h.

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