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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 20:21

GP do México pode consolidar o campeão mais jovem da história da F-1

Kimi Antonelli disputa recorde histórico no Grande Prêmio do México

Kimi Antonelli disputa recorde histórico no Grande Prêmio do México

RONALDO SCHEMIDT/AFP/JC
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Guilherme Negruni
Nesta sexta-feira (30), a Fórmula 1 desembarca no México, podendo coroar o campeão da temporada. O italiano Kimi Antonelli precisa de um nono lugar, ou acima para se sagrar o vencedor do campeonato. O piloto da Mercedes chega à etapa com 365 pontos, 123 de vantagem sobre o vice-líder George Russell, que soma 242. Já o inglês Lewis Hamilton aparece logo atrás, com um ponto a menos.

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