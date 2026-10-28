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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:41

Grêmio x Atlhetico-PR: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Renato terá seis desfalques por lesão

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LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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O Tricolor e o Furacão se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30min, pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorrerá na Arena. O Imortal está na 17ª colocação, com 34 pontos. Já os paranaenses estão em 4º colocado.

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