Série A - Nesta quinta-feira (29), em duelos válidos pela 33ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro, às 19h30min, na Arena MRV. No Rio, o Vasco enfrenta o Flamengo, no Nilton Santos, às 20h.
Seleção Brasileira- O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista com 26 convocados para a Data FIFA de novembro nesta quinta-feira, às 15h, no Rio de Janeiro. A Seleção enfrenta o Japão, dia 14, e Singapura, dia 17, em Singapura, nos últimos amistosos do ano.
Flamengo - A Comissão Disciplinar da Conmebol anunciou nesta quarta-feira (28) que negou o recurso movido pelo Rubro Negro. O clube brasileiro pedia os pontos da partida no Maracanã na semifinal por causa de uma suposta escalação irregular do zagueiro Marcos Rojo no time argentino.
Bahia - O atacante Willian José ficou de fora do duelo contra o São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão aconteceu depois do centroavante compartilhar, nas redes sociais, um vídeo com críticas aos nordestinos no último domingo (25), no dia em que Luís Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente.
Neymar - O atleta foi julgado pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira (28), por violação ao Protocolo Vini Jr. no duelo contra o Bahia, que ocorreu na rodada anterior. O jogador foi suspenso por duas partidas.
Danilo - O Flamengo acertou a renovação com o zagueiro, de 35 anos. O novo contrato do defensor será até o final de 2027, quando irá se aposentar.
Copa do Mundo sub-17 - Na tarde desta quarta-feira (28), a seleção brasileira superou a Polônia e avançou às quartas de final. No tempo normal a partida acabou em 3 a 3. Nos pênaltis a seleção brasileira venceu por 8 a 7. O próximo duelo será contra o vencedor entre França e China.
Tênis - A dupla Luisa Stefani e Dabrowski, composta por uma brasileira e uma canadense enfrenta a dupla Hao-Ching Chan/Makoto Ninomiya, formada por uma chinesa e uma japonesa, respectivamente. O duelo acontece nesta quinta-feira (29), às 22h30min. o Confronto é válido pelas quartas de finais do ATP de Tóquio.
NFL - A liga de futebol americano anunciou que o rapper Jay Z será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LXI. O confronto será disputado em 14 de fevereiro no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia.
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