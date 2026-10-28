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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:40

Com promoção inédita de ingressos, Grêmio recebe o Atlhetico-PR

Renato Portaluppi prepara time com possíveis mudanças táticas em campo

Renato Portaluppi prepara time com possíveis mudanças táticas em campo

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta à Arena nesta quinta-feira (29) para enfrentar o Athletico-PR, às 21h30min, pela 33ª rodada. No último confronto, o Tricolor superou o Coritiba por 1 a 0 com gol no apagar das luzes e venceu a primeira fora de casa. Nas arquibancadas mais de 35 mil pessoas são esperadas. Uma nova vitória, desta vez diante de sua torcida, aliada a resultados paralelos favoráveis, pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.

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