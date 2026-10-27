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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:41

Fluminense x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter busca pontos para se afastar do Z-4 contra o Fluminense

Inter busca pontos para se afastar do Z-4 contra o Fluminense

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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O Colorado e o Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h30min, pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorrerá no Maracanã. O Clube do Povo está na 16ª colocação, com 35 pontos. Já o Flu está em 5º colocado com 51 pontos.

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