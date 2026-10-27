Obituário - O ex-volante Émerson Leal, de 46 anos, faleceu nesta terça-feira (27), em Esteio. Ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio em 1999, chegando ao elenco profissional dois anos depois. Integrou o grupo que foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil de 2001. Na temporada seguinte, teve participação importante na campanha gremista até as semifinais da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Imortal, disputou 113 partidas e marcou cinco gols. Coritiba - O Coxa anunciou na tarde desta terça-feira (27) a demissão do técnico Fernando Seabra. A decisão ocorreu um dia após da derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Divisão de Acesso - Nesta quarta-feira (28), acontece o primeiro confronto da final da competição. O Brasil de Pelotas recebe o Passo Fundo, às 20h, no estádio Bento Freitas. Ambas as equipes já estão garantidas no Gauchão 2027. O confronto, porém, vale o título da segunda divisão estadual. O duelo decisivo acontece no domingo (6), às 16h. Corinthians - O Timão informou nesta terça-feira (27) que o atacante Jesse Lingard sofreu pequenas fraturas nas sexta e sétima costelas e, por isso, treinará em separado do restante do grupo nos próximos dias. O clube não informou o prazo de recuperação previsto para o atleta. Bola de Ouro - Harry Kane conquistou a premiação, em Londres, e recebeu uma homenagem especial de David Beckham. Nas redes sociais, o ex-jogador resgatou uma foto icônica de 2005 para parabenizar o compatriota. O registro remete aos primeiros passos de Kane no futebol e marca o início de sua história de amor com a esposa, Katie Goodland. Ronaldinho Gaúcho - O craque ainda não entrou em campo pelo Ravenna, mas sua presença já movimenta o clube da terceira divisão italiana. A confirmação de que o brasileiro disputará o clássico contra o Forlì, em 15 de novembro, provocou uma corrida por ingressos. Tênis - O tenista Carlos Alcaraz venceu o russo, Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (5). A partida foi a estreia do ATP 500 de Viena, na Áustria. NBB - Na noite desta quarta-feira (28), às 20h, o Caxias do Sul Basquete viaja até o Rio de Janeiro, para enfrentar o Botafogo. O duelo é válido pela 3ª semana da competição. A partida ocorre no Ginásio Oscar Zelaya.

