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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 20:27

Inter visita o Fluminense para se manter fora do Z-4

Kauan Jesus ganhou a titularidade no gol colorado

Kauan Jesus ganhou a titularidade no gol colorado

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Em busca do tão sonhado número mágico dos "45 pontos" para evitar mais um rebaixamento, o Inter viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira (28), às 19h30min, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Eduardo Baptista teve apenas duas sessões de treinos para ajustar a equipe. Após os desfalques na rodada passada, o treinador volta a ter à disposição o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Villagra e o atacante Vitinho.

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