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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 21:32

Grêmio conta com Braithwaite para buscar vitória fora de casa no Brasileirão

Grêmio vence fora de casa e chega perto de sair da zona de rebaixamento

Grêmio vence fora de casa e chega perto de sair da zona de rebaixamento

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Jornal do Comércio
O Grêmio venceu o Coritiba, por 1 a 0 e volta de Curitiba com a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Com isso, o termina a 32ª rodada quase saindo da zona de rebaixamento, em 17º colocado. O início da partida contou com o ímpeto de ataque dos dois times. Ambos utilizaram o artefato da ligação direta.

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