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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 20:00

Atacante inglês Harry Kane é eleito o melhor jogador do mundo

Harry Kane conquista o prêmio de melhor jogador do mundo em cerimônia em Londres

Harry Kane conquista o prêmio de melhor jogador do mundo em cerimônia em Londres

FRANCK FIFE/AFP/JC
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Agências
Durante a tarde/noite desta segunda-feira (26), ocorreu a cerimônia que coroou o melhor jogador da temporada. Diferentemente do habitual, a France Football organizou a premiação no London Palladium Theatre, em Londres, Inglaterra. Uma forma de homenagear o Sir Stanley Matthews, lenda do Blackpool e do Stoke City, que foi o primeiro vencedor da história do Ballon d'Or em 1956, há 70 anos.

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