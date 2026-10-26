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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 20:15

Eduardo Baptista irá manter Kauan Jesus no time titular do Inter

Vitinho não atuou devido à suspensão e retorna ao time titular

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RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni

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