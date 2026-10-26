Série B - Nesta terça-feira, o Ceará recebe o Goiás, às 20h, na Arena Castelão. O confronto é válido pela 35ª rodada.
Vasco - O clássico com o Flamengo, marcado para esta quinta-feira no estádio Nilton Santos, terá divisão igualitária de torcedores, assim como ocorreu no primeiro turno, no Maracanã.
Neymar - A CBF divulgou na manhã de ontem o áudio do VAR da expulsão de Neymar durante a partida entre Santos e Bahia, no último sábado, na Vila Belmiro. O atleta foi expulso enquadrado na nova “Lei Vini Jr.”, na qual proíbe aqueles que estão em campo de se comunicarem cobrindo a boca. Após a análise em vídeo, o árbitro Sávio Pereira Sampaio comunica sua decisão: “jogador tampa a boca. Tampou a boca e foi confrontar o adversário. Ok, decisão cartão vermelho”.
Robert Renan - O zagueiro do Vasco, que já defendeu o Inter, sofreu um acidente de carro na manhã de ontem. Em uma publicação na redes sociais, o atleta agradeceu as mensagens e informou que passa bem.
Vôlei - A seleção conheceu os adversários da fase de grupos do Mundial Feminino. O Brasil está no Grupo B, que conta com República Tcheca, Coreia do Sul e Quênia. A disputa será realizada no Canadá e nos EUA, entre 20 de agosto e 5 de setembro de 2027.
Rebeca Andrade - Após grande atuação no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que ocorreu em Roterdã, na Holanda, a ginasta concedeu uma entrevista coletiva tratando sobre seu futuro. Para 2027, ela pretende retomar às competições das barras assimétricas. Quanto ao solo, a brasileira reiterou sua posição de não competir mais no aparelho.
NBB - Na noite desta terça-feira, às 20h30min, o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, visita o Pinheiro Basquete. O duelo é válido pela 3ª semana da competição. A partida ocorre no Ginásio de Pinheiros, em São Paulo.
NBA - No último domingo, o atleta estadunidense, que atua pelo Oklahoma City Thunder, Jalen Williams sofreu uma lesão no tornozelo e deixou jogo de maca. Enquanto era retirado, o jogador realizou sinal positivo com os polegares. Colegas de profi ssão prestaram solidariedade com o atleta. Ainda não há diagnóstico ofi cial sobre a lesão nem previsão de retorno.
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